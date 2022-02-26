BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya’da banka güvenlik görevlisinin şüpheli ölümü! Bir anda fenalaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya’da banka güvenlik görevlisinin şüpheli ölümü! Bir anda fenalaştı

ANTALYA’da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs tek başına yaşadığı evde ölü bulundu.

Abone ol

Olay, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 816 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın teras katında tek başına yaşayan bir bankada güvenlik görevlisi olan Yasin Çakmak (46) bir anda fenalaştı. Çakmak’ın yanında bulunan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Durumun şüpheli görülmesi üzerine ise polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri Çakmak’ın kız arkadaşının ifadesine başvurdu. İlk değerlendirmede şahsın kalp krizinden öldüğü tahmin edilse de kesin ölüm nedenin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aman bu tarihlere dikkat! 'Çok tehlikeli buluyorum' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan Rusya uyarısı
Foto Galeri Aman bu tarihlere dikkat! 'Çok tehlikeli buluyorum' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan Rusya uyarısı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Son Ukrayna haritasına bakın! Rusya'nın 3 günde aldığı yerler
Son Ukrayna haritasına bakın! Rusya'nın 3 günde aldığı yerler
Rusya-Ukrayna savaşında 3. gün! Kiev'de sokağa çıkma yasağı uymayan 'düşman' sayılacak! Putin'den yeni emir
Rusya-Ukrayna savaşında 3. gün! Kiev'de sokağa çıkma yasağı uymayan 'düşman' sayılacak! Putin'den yeni emir
'Yüzde 0,5 oy alamazsın' iddiasına girdi! Mustafa Sarıgül'ün saçı takma mı? İlk kez açıkladı
'Yüzde 0,5 oy alamazsın' iddiasına girdi! Mustafa Sarıgül'ün saçı takma mı? İlk kez açıkladı
Kırmızı ve beyaz et fiyatları cepleri yaktı! Vatandaş soluğu balıkta adı: İşte balık fiyatları...
Kırmızı ve beyaz et fiyatları cepleri yaktı! Vatandaş soluğu balıkta adı: İşte balık fiyatları...
Almanya'nın efsane Başbakanı Angela Merkel'e büyük şok! Alışveriş yaparken cüzdanını çaldırdı
Almanya'nın efsane Başbakanı Angela Merkel'e büyük şok! Alışveriş yaparken cüzdanını çaldırdı
Zam sonrası simit satışları yarı yarıya düştü: İnsanlar simit alacağına ekmek alıyor
Zam sonrası simit satışları yarı yarıya düştü: İnsanlar simit alacağına ekmek alıyor
Polonya'dan flaş Rusya kararı! Federasyon başkanı açıkladı
Polonya'dan flaş Rusya kararı! Federasyon başkanı açıkladı
İstanbul'da babası eve çağırdı iğrenç olayı abla ortaya çıkardı! Meğer yıllardır 20 kişi...
İstanbul'da babası eve çağırdı iğrenç olayı abla ortaya çıkardı! Meğer yıllardır 20 kişi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Karın ağrısı ve iştahsızlıkla hastanelere gitti! Şifayı Türkiye'de buldu: Hayati risk oluşturuyordu
Karın ağrısı ve iştahsızlıkla hastanelere gitti! Şifayı Türkiye'de buldu: Hayati risk oluşturuyordu