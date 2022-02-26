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Almanya'nın efsane Başbakanı Angela Merkel'e büyük şok! Alışveriş yaparken cüzdanını çaldırdı

Almanya'nın efsane Başbakanı Angela Merkel'e büyük şok! Alışveriş yaparken cüzdanını çaldırdı

BERLİN'de bir markette alışveriş yapan Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in cüzdanını çaldırdığı belirtildi.

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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cüzdanını çaldırdığı belirtildi. Bild gazetesinde yer alan habere göre, Merkel'in, Berlin'de süpermarkette alışveriş arabasına takılı çantasında bulunan cüzdanı çalındı.

Merkel, Friedrich Caddesi'ndeki 53 numaralı karakola giderek şikâyetçi oldu. Hırsızlığın yaşandığı sırada Merkel'in yanında korumaları da bulunuyordu.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, 67 yaşında bir kadının cüzdanının çalındığı doğrulandı ancak kişiye ilişkin bilgi verilmedi.

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