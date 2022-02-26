BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  DÜNYA

Rusya'ya şok operasyon! Fransa, Manş Denizi'nde bir Rus gemisine el koydu

Rusya'ya şok operasyon! Fransa, Manş Denizi'nde bir Rus gemisine el koydu

RUSYA yaptırım kararları sonrası ilk şokunu yaşadı. Ukrayna'nın işgal edilmesinden dolayı yeni uygulamaya konulan ticari yaptırımları ihlal ettiği şüphesiyle, Manş Denizi'nde bir Rus kargo gemisine Fransa tarafından el konuldu.

Abone ol

Rusya'ya yönelik yeni devree alınan yaptırımlar sonucu ilk flaş operasyon gerçekleşti. Reuters'a konuşan konuşan üst düzey bir yetkili, Ukrayna saldırısı sebebiyle uygulamaya konulan ticari yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle, Manş Denizi'nde bir Rus kargo gemisine Fransız deniz polisi tarafından el konulduğunu söyledi. Geminin Fransız limanı Boulogne-sur-Mer'e yönlendirildiği ve kargosunun gümrük yetkilileri tarafından incelendiği açıklandı. 

Yeni AB yaptırımları çerçevesinde karar alındı
Fransa Donanması, Manş Denizi’nde St. Petersburg limanına gitmekte olan bir Rus kargo gemisini durdurdu. Fransız yetkililerin BBC’ye verdiği bilgiye göre donanma, yeni AB yaptırımları nedeniyle böylesi bir müdahale yaptı.

El konulan Rus gemisinin harita üzerindeki konumu paylaşıldı.

Geminin otomobil taşıdığı belirtiliyor
Bir yetkili “127 metre uzunluğundaki Baltic Leader adlı otomobil taşıyan gemi dün gece durdurulduktan sonra Fransa’nın kuzeyindeki Boulogne-Sur-Mer limanına götürüldü” dedi ve ekledi: Fransa Denizcilik Bölgesi'nden Kaptan Veronique Magnin, St. Petersburg'a gitmekte olan arabaları taşıyan kargo gemisinin "yaptırımların hedef aldığı Ruslarla bağlantılı olduğundan şiddetle şüphelenildiğini" söyledi.

Gemideki incelemeler sürüyor
“Bu Fransız hükümetinin emriyle yapıldı. Geminin AB’nin Yaptırım listesinde yer alan bir şirkete ait olduğundan şüpheleniliyor. Fransız gümrük memurları şu anda gemiyi inceliyor. Geminin tayfası da yetkililerle işbirliği içinde.”

6 Mart'ta Rusya'ya ulaşması bekleniyormuş

Rus Haber ajansı RIA da Fransa’daki Rus büyükelçiliğinin Fransız yetkililerden açıklama talep ettiğini aktardı. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre 22 yıl önce inşa edilmiş bir Kargo Gemisi olan 'Baltık Lideri'nin 6 Mart'ta St. Petersburg'a ulaşması bekleniyordu.

İlgili Haberler
Rusya-Ukrayna savaşında 3. gün! Kiev'de sokağa çıkma yasağı uymayan 'düşman' sayılacak! Macron korkuttu Ukrayna: Bu bir 3. Dünya Savaşı! Rusya, Kazakistan'ı da savaşa dahil etmek istiyor Rusya'nın tehdit ettiği İsveç ve Finlandiya'dan şok cevap!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
NATO tarihte ilk kez yapıyor! Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası 40 bin askerlik NATO Mukabele Kuvveti oluşturuldu
Foto Galeri NATO tarihte ilk kez yapıyor! Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası 40 bin askerlik NATO Mukabele Kuvveti oluşturuldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'nın efsane Başbakanı Angela Merkel'e büyük şok! Alışveriş yaparken cüzdanını çaldırdı
Almanya'nın efsane Başbakanı Angela Merkel'e büyük şok! Alışveriş yaparken cüzdanını çaldırdı
Zam sonrası simit satışları yarı yarıya düştü: İnsanlar simit alacağına ekmek alıyor
Zam sonrası simit satışları yarı yarıya düştü: İnsanlar simit alacağına ekmek alıyor
İstanbul'da babası eve çağırdı iğrenç olayı abla ortaya çıkardı! Meğer yıllardır 20 kişi...
İstanbul'da babası eve çağırdı iğrenç olayı abla ortaya çıkardı! Meğer yıllardır 20 kişi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ruslara seslendi: Savaşa karşı çıkın
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ruslara seslendi: Savaşa karşı çıkın
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İSTOÇ esnafıyla bir araya geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İSTOÇ esnafıyla bir araya geldi
Günlük 200 lira yevmiyeyle çalışacak eleman yok!
Günlük 200 lira yevmiyeyle çalışacak eleman yok!
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Montrö Sözleşmesi bombası! 'Türkiye Boğazları kapatamaz'
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Montrö Sözleşmesi bombası! 'Türkiye Boğazları kapatamaz'
Ayyıldız Tim'den Ukrayna'ya siber savunma desteği
Ayyıldız Tim'den Ukrayna'ya siber savunma desteği
Hollanda, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edecek
Hollanda, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edecek