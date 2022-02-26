Son Ukrayna haritasına bakın! Rusya'nın 3 günde aldığı yerler

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri Kiev'e girmeye çalışırken başkent sokakları gece boyunca taraflar arasında çatışmalara sahne oldu. Çatışmalar 3 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'in merkezinde bulunduğuna dair görüntü paylaştı. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk’e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

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Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 3 gündür devam ederken, başkentte meskun mahallerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna askeri kaynakları, küçük Rus birliklerinin ana kuvvetlere yol açmak için keşif yaptığı ve şehrin en uç noktalarında küçük çaplı çatışmalar yaşandığını açıkladı.

Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi ise yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mykhailo Podolyak da kente girmeye çalışan az sayıdaki Rus askerinin Ukrayna askerleri tarafından püskürtüldüğünü ve durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, başkentte az sayıda Rus özel birliğine ait asker olduğunu ancak büyük çaplı zırhlı birliklerin de Kiev'e doğru geldiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Kiev bölgesindeki Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı haberleri gelirken, Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, 1+1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi.

Balasinoviç, şehirde çatışmalar olduğunu, Rus askerlerinin roket saldırıları gerçekleştirdiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında kayıpları artıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kayıplarının arttığına işaret ederek, "Rus birliklerinin tahmini kayıpları 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 topçu ve 'Buk' füze sistemi." ifadelerine yer verdi.

Podolyak, ülkesindeki durumla ilgili yaptığı açıklamada, Herson, Mikolayev, Odesa ve Mariopol kentlerinde çatışmaların sürdüğünü kaydetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile polisin ülkedeki durumu kontrol altında tuttuğuna dikkati çeken Podolyak, "Kiev ve Kiev bölgesindeki durum da kontrol altında." dedi.

Podolyak, "Sabah itibarıyla 3 bin 500'den fazla Rus asker öldürüldü ve 200'ü esir alındı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın saldırılarında 137 Ukraynalının öldüğü bilgisini paylaştı.

Rus ordusu, köprüleri, okulları, otelleri ve apartmanları da hedef aldı

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'ya saldırılarında, köprüler, okullar, oteller ve apartmanlar gibi sivil binalar da hedef alınırken ve yüzlerce can kaybı yaşandığı iddia edildi.

Rus ordusunun girmeye çalıştığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de zaman zaman patlama ve siren sesleri duyulurken, sivillerin yaşadığı çok katlı bir bina füzeyle vuruldu.

Binanın vurulma anı kameralara yansırken, binadaki 6 kişi yaralandı. Binanın 16 ila 20 kat arasındaki dairelerinin hasar gördüğü, 6 dairenin de tamamıyla yok edildiği saptandı.

Yetkililer, saldırıların sokak çatışmalarına dönüşmeye başladığı Kiev'de halka sığınaklara girmeleri, siper almaları, pencerelerden uzak durmaları ve enkazlara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus saldırıları nedeniyle kentteki metronun hizmet vermeyeceğini ve sadece sığınak olarak kullanılabileceğini duyurdu.

BM yetkilileri ise Kiev'deki mücadelenin sokak çatışmalarına evrilmeye başlamasıyla milyonlarca kişinin Ukrayna'nın batısındaki ülkelere kaçabileceği uyarısında bulundu.

Zelenskiy başkenti terk etmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan başkent Kiev'in merkezinde bulunduğuna dair görüntü paylaştı.

Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Kiev sokaklarından bu sabaha karşı paylaştığı video mesajda, ayrıca, Rusya'nın "işgaline" karşı direneceklerini yineledi.

Öte yandan, ABD'li istihbarat kaynaklarına göre, Zelenskiy, ABD'nin Kiev'den ayrılması çağrısını "Savaş burada, anti tank mühimmatlarına ihtiyaç var, tahliyeye değil." ifadeleriyle geri çevirdi.

Kremlin, Kiev'in görüşme talebini kabul etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk’e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmadıklarını söylemiş, Putin’e, “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım.” mesajı iletmişti.

Rusya'nın, Ukrayna'nın görüşme teklifini kabul etmesine karşın bu adım diplomatik bir çözüme yönelik bir jest yerine, zor durumdaki Zelenskiy'den tavizler koparma çabası gibi görülüyor.

Rusya, BM'nin Ukrayna'daki saldırıları kınayan karar tasarısını veto etti

Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.

Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" oyu çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO Mukabele Kuvveti'nin ilk kez Avrupa’nın doğusuna konuşlandırılacağını söyledi.

Öte yandan, Biden cuma günü, Ukrayna'ya 350 milyon dolara kadar askeri yardım verilmesini ön gören kararı imzalarken geçen yıldan bu yana yapılan güvenlik yardımlarının 1 milyar doları aştığı kaydediliyor.