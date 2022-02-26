'Yüzde 0,5 oy alamazsın' iddiasına girdi! Mustafa Sarıgül'ün saçı takma mı? İlk kez açıkladı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ekşi Sözlük'te hakkında merak edilen soruları cevaplandırdı.

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Ekşi Sözlük'te kullanıcıların sorularını yanıtlayan Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül yanıtlarıyla olay oldu. Bir kullanıcının "%0,5 oyu göremeyeceğinizi iddia ediyorum benimle iddiaya girer misiniz?" sorusuna Sarıgül "Evet evlat seninle iddiaya girerim. Benim için yıllarca milletvekili olamaz dediler oldum belediye başkanı olamaz diyenler oldu. Sen yükseltmişsin teşekkür ederim. 0.01 alamaz diyenler oldu. Teşekkür ederim sana :)" yanıtını verdi.



"Gerçekten de aday mısınız? Elde edeceğinize inandığınız şey nedir tam olarak?" sorusuna Sarıgül "Evet ben Türkiye'de demokratik parlamenter sisteminin kurulmasını istiyor; tek adam yönetimini doğru bulmuyorum. Bağımsız bir yargı olsun istiyorum, bunun için yollardayım." yanıtını verdi.



TikTok açıklaması

TikTok sevdasıyla ilgili soruyla ilgili ise Sarıgül "Özgür bir mecra istediğimi konuşma hakkıma sahibim ve istediğim şeyi yurttaşlarıma ulaştırma imkanına sahibim ve TikTok sayesinde birçok yurttaşıma ulaşma imkanı buldum." dedi.







"Vallahi hiç takma değil"

'Saçınız takma mı?' sorusu karşısında Sarıgül "Hiç takma makma hali yok zımba gibi yerinde duruyor vallahi hiç takma değil haberin olsun" diye konuştu.



"Şişli benim vazgeçilmez bir parçam"

"Tüm Türkiye'ye Çare Sarıgül yazılarını parayla mı yazdırdınız ? Bu bir pr çalışması mıydı ? bütçe olarak ne kadar tuttu? Ayrıca şişli'nin arazi olarak yarısı sizin diyorlar doğru mu?" sorularına ilişkin "Çok önemli... Lidya kralı aslan parçası onu parayla pulla yazdıramazsın orada bir inanç yürek ve dava adamı olmak var. Şişli'nin her noktası benim, Şişli benim vazgeçilmez bir parçam." dedi.



"Bunu bana değil görevini bırakmayanlara sor..."

Siyaseti ne zaman bırakacağıyla ilgili soruya Sarıgül "Biz tdp'yi kurduğumuzda şunu kural koyduk iki genel seçimi kaybeden başkan görevini bırakacak... bunu bana değil görevini bırakmayanlara sor..." cevabını verdi.



"Edilmezse bu Türkiye için büyük bir sorun"

"Suriyeli ve Afgan mültecilerin bundan 3-5 sene sonra bağımsızlığımıza ve iç huzurumuza büyük tehdit oluşturacağı düşüncesine katılır mısınız?" sorusuna cevap olarak Sarıgül "Evet kesinlikle bu düşüncedeyim ama bizim bir uyum bakanlığı kurmamız lazım Almanya'da var. bu farklı kültürdeki insanların Türkiye'ye entegre edilmesi lazım; edilmezse bu Türkiye için büyük bir sorun." dedi.



