BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  DÜNYA

Ukrayna Rus askerlerin aileleri için özel hat kuruyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna Rus askerlerin aileleri için özel hat kuruyor

UKRAYNA'nın öldürülen veya esir alınan Rus askerlerinin aileleri için özel bir iletişim hattı kuracağı bildirildi. Kiev yönetimi, 3 bin 500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Abone ol

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko yaptığı açıklamada, "Bu telefon hattında akrabalarınızın hayatta olup olmadığını, esir alınıp alınmadığını, yaralı olup olmadığını öğrenebilir veya ölen yakınınızın cenazesini ne zaman ve nasıl alacağınıza karar verebilirsiniz. Ayrıca kocanız ve oğlunuz için kısa mesaj bırakabileceksiniz." dedi.

Ukrayna'nın bu adımla, Rusya yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

Kiev yönetimi, 3 bin 500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken, yetkililer esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini ve konuşmalarını gazetecilerle paylaşıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
5 kez kalbi duran liseli Şevval'den üzüntüye boğan haber
5 kez kalbi duran liseli Şevval'den üzüntüye boğan haber
Türkiye'den Rusya'ya flaş çağrı! Erdoğan, Zelensky ile Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Bakan Lavrov ile görüştü
Türkiye'den Rusya'ya flaş çağrı! Erdoğan, Zelensky ile Mevlüt Çavuşoğlu, Rus Bakan Lavrov ile görüştü
Antalya’da banka güvenlik görevlisinin şüpheli ölümü! Bir anda fenalaştı
Antalya’da banka güvenlik görevlisinin şüpheli ölümü! Bir anda fenalaştı
Son Ukrayna haritasına bakın! Rusya'nın 3 günde aldığı yerler
Son Ukrayna haritasına bakın! Rusya'nın 3 günde aldığı yerler
Kırmızı ve beyaz et fiyatları cepleri yaktı! Vatandaş soluğu balıkta adı: İşte balık fiyatları...
Kırmızı ve beyaz et fiyatları cepleri yaktı! Vatandaş soluğu balıkta adı: İşte balık fiyatları...
Rusya'ya şok operasyon! Fransa, Manş Denizi'nde bir Rus gemisine el koydu
Rusya'ya şok operasyon! Fransa, Manş Denizi'nde bir Rus gemisine el koydu
Almanya'nın efsane Başbakanı Angela Merkel'e büyük şok! Alışveriş yaparken cüzdanını çaldırdı
Almanya'nın efsane Başbakanı Angela Merkel'e büyük şok! Alışveriş yaparken cüzdanını çaldırdı
Zam sonrası simit satışları yarı yarıya düştü: İnsanlar simit alacağına ekmek alıyor
Zam sonrası simit satışları yarı yarıya düştü: İnsanlar simit alacağına ekmek alıyor
Polonya'dan flaş Rusya kararı! Federasyon başkanı açıkladı
Polonya'dan flaş Rusya kararı! Federasyon başkanı açıkladı
İstanbul'da babası eve çağırdı iğrenç olayı abla ortaya çıkardı! Meğer yıllardır 20 kişi...
İstanbul'da babası eve çağırdı iğrenç olayı abla ortaya çıkardı! Meğer yıllardır 20 kişi...