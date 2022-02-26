Yüzlerce aşçıdan Ankara'da 3600 ek gösterge eylemi: Farklı unvanlara atanması yapılmalı

Kamu Aşçılar Derneği (KADER) üyeleri, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’na son verilmesi ve 3600 ek göstergeden kamu aşçılarının da yararlanmaları için Ulus Meydanı’nda toplandı.

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Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılmasını isteyen KADER üyeleri Ankara’da Ulus Meydanı’nda toplandı. Ellerinde meslek diplomaları ve sertifikaları ile gelen kamu aşçıları basın açıklamasında bulundu. Eğitim durumlarına uygun bir şekilde memur kadrolarına atanmayı talep eden kamu aşçıları, kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılmasını ve 3600 ek göstergeden faydalanmak istediklerini basın açıklamasında belirtti.



Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak personelin eğitim durumuna göre unvanların verilmesi gerektiğini aktaran KADER Başkanı Serkan Çetinöz, “3600 ek gösterge görüşmeleri devam etmekte. Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın buna dahil edilmesi talep ediliyor. Benim şahsi fikrim, 3600 ek göstergeden ziyade, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak, bu sınıfta bulunanların eğitim durumlarında göre farklı unvanlara atanması yapılmalıdır” ifadelerine yer verdi.







"110 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı arkadaşımız bu zamana kadar yok sayıldı"

Kamu çalışanları arasında Yardımcı Hizmet Sınıfı’nın kaldırılması gerektiğini belirten Savunma Büro Destek Hizmetleri Sendikası Emniyet-1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam, “Kamu kurumlarında yaklaşık 110 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı arkadaşımız bu zamana kadar yok sayıldı. 3600 Ek Gösterge’de sadece dört hizmet sınıfına verilmesi görüşülürken kamuda 110 bin Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli arkadaşlarımızın hiç ek göstergeden faydalanmadığı ortadadır. Her şeyden önce Yardımcı Hizmetler Sınıfı sorunu ortadan kaldırılarak eğitim durumuna göre bir üst kadrolara getirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.