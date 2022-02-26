Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi!

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Borini ile 41. dakikada Ahmed Musa kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 25. dakikada Trezeguet'den geldi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 39'a yükseltirken Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı da kazanan Başakşehir, 46 puanda kaldı.
Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Fatih Karagümrük de sahasında Altay'ı konuk edecek.