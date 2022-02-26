Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çıkış! HDP'ye nasıl yüzde 12 oy çıkar ya, bu ne dinsizliktir!

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, siyasi anketlerde HDP’nin yüzde 11-12 oranlarında oy alacağı tahminleri hakkında, "Yüzde 12 nasıl çıkar ya? Bu ne dinsizliktir ya? Ne arıyorsun abi? Durumların neresinden tutalım. Allah bu millete rahmet nazarıyla bakar mı?” diye konuştu.

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Cübbeli Ahmet Hoca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve siyasi gelişmelerle ilgili gazeteci Serdar Arseven'ın Youtube kanalında değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin HDP hakkındaki sözlerini hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, "Kürtler Müslümandır. Bunlara oy verenler arasında da Müslümanlar var Bunların ne Marksist Leninist, ne dinsiz siyoniste çalıştığı anlatılamıyor mu, ben anlamadım ya. Bu Müslümanlar nasıl bunlara rey verebilir" dedi.

Ukrayna'da yorgan gidecek kavga bitecek sonra bize dönmesin!

Ukrayna'da patlak veren savaşı değerlendiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Yorgan gitti kavga bittiye dönecek. Küfür tek millettir. Aralarında danışıklı dövüş olabilir. Bir bakarsınız iş bize dönebilir. Bizim de büyük zarar görme tehlikemiz vardır. Zaten bölünme tehlikesi, eyalet tehlikesi HDP eliyle vardır." diyen Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi:

"HDP halen yüzde 12; bunun yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazımdı"

"HDP halen yüzde 12. Bunun yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazımdı. Bu kadar analar ağlıyor. Kadıncağızlar çocuklarının kaçırıldığını söylüyor, bunların ne namussuz olduğunu söylüyor. Yüzde 12 nasıl çıkar ya? Bu ne dinsizliktir ya? Ne arıyorsun abi? Durumların neresinden tutalım. Allah bu millete rahmet nazarıyla bakar mı?” ifadelerini kullandı.

Erkek erkekle, kadın kadınla yetinirse gökten taş yağmasını bekleyin

“Allah bizden hoşnut değildir” diyen Ünlü, Kuran'daki "Başınıza her ne musibet geldiyse, bu sizin ellerinizin kazandığı suçlar yüzündendir" ayetini hatırlatarak “Musibetler günahlardan gelir diyor ayetler hadisler" dedi. Musibetlere örnek olarak eşcinselliğin yaygınlaşmasını gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, "Erkek erkekle yetinirse, kadın kadınla şehvetini tatmin etme yoluna giderse gökten taş yağmasını bekleyin, azapları bekleyin, büyük kasırgalar bekleyin. Allah'a verilen sözler bozulursa Allah düşman musallat eder" ifadelerini kulandı.