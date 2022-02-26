Türkiye 26 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 421 bin 855 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 145 milyon 503 bin 292'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Şubat 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 85 bin 552 oldu.

Bakan Koca, hatırlatma dozuna dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "%85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı." dedi.

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