Beşiktaş'ta Vida şoku! Kadrodan çıkarıldı

Deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Domagoj Vida ısınma esnasında sakatlandı.Abone ol
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
Önder Karaveli kritik maç için Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Batshuayi 11'ini tercih etti. Ancak ısınma esnasında Siyah-Beyazlılar, Vida'dan kötü haber aldı.
Hırvat stoper ısınırken sakatlandı. Domagoj Vida'nın yerine Montero ilk 11'e dahil edildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Vida'nın boyun spazmı geçirdiği belirtildi.