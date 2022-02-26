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Latif Doğan eşi Emine Doğan kimdir kaç yaşında? Latif Doğan çocukları

Latif Doğan eşi Emine Doğan kimdir kaç yaşında? Latif Doğan çocukları

Şarkılar kadar eğlenceli kişiliği ile de sevilen Latif Doğan bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri. Aslen Adıyaman Besni doğumlu olan Latif Doğan 54 yaşında. 1987 yılında büyük zorluklarla Emine Doğan ile evlenen Latif Doğan'ın Seydi Vakkas Doğan, Sena Doğan, Sevda Doğan adında 3 çocuğu var. Peki Latif Doğan şarkıları neler?

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Küstüm şarkısı ile ünlenen şarkıcı Latif Doğan bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konukları arasında olacak. Eğlenceli ve renkli kişiliği ile de sevilen Latif Doğan aslen Adıyaman Besnili. 54 yaşında olan Latif Doğan, Emine Doğan ile evli. Latif Doğan Seydi Vakkas Doğan, Sena Doğan, Sevda Doğan adında üç çocuğu var. Peki Latif Doğan şarkıları neler?

Latif Doğan kimdir:

Beş kardeşli bir aileden gelen Latif Doğan, 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. Babasını erken yaşta kaybetti ve kardeşlerine bakabilmek için erken yaşta iş hayatına atıldı. Dokumacılık, taksicilik, pazarlamacılık, araba tamirciliği gibi birçok işte çalıştı. Müzik kariyeri ise 11 yaşında katıldığı bir düğünde darbuka çalmasıyla başladı.

Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açtı. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur oldu. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yaptı. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı. Latif Doğan, Asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakaladı. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başladı.

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