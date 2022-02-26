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Beşiktaş, Sivas deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı

Beşiktaş, Sivas deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan maçta Beşiktaş Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Siyah-beyazlı ekip 3-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12. ve 73. dakikada penaltıdan Batshuayi ile 43. dakikada Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 26. dakikada Yatabare ve 86. dakikada Fayçal Fajr'ın ayağından penaltıdan geldi. 

Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet almayan Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 44'e yükseltirken Sivasspor, 34 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. 

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