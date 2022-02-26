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Rusya devlet haber ajansı büyük zaiyatı yayımladı! Hemen sildi

Rusya devlet haber ajansı büyük zaiyatı yayımladı! Hemen sildi

Ukrayna'ya saldırılarını devam ettiren Rus ordusunda verilen zaiyata ilişkin son dakika açıklaması geldi. Rusya devlet haber ajansı TASS, önce Rus birliklerinin kayıplarıyla ilgili verileri yayınladı fakat kısa süre sonra verileri sildi.

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"Rusya ciddi kayıplar veriyor" şeklinde açıklama yapan  Rusya devlet haber ajansı TASS'ın paylaştığı verilere göre; 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç ve 15 topçu tesisi kaybedildi. Ayrıca açıklamada, 3 bin 500'den fazla askerin öldüğü, yaralandığı ve esir alındığı bilgisi yer aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 3. gününde her iki taraf ağır kayıplar veriyor. Zayiatlarla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, Rusya'nın kayıplarını paylaştı.

"Rus ordusunun kayıpları artıyor"
Açıklamada, "26 Şubat 12:00 itibarıyla Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri henüz somut bir ilerleme kaydetmedi. Ukrayna halkının beklenmedik bir şekilde güçlü direnişiyle karşılaşıyor. Savunma Bakanlığı'ndaki kaynağa göre, Rus ordusunun kayıpları hızla artmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın zayiatları da açıklayan TASS ajansı şu ifadelere yer verdi:

14 uçak (13 savaş uçağı ve 1 IL-76), 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 topçu tesisi, 1 SAM BUK-I, 3 bin 500'den fazla asker öldü, yaralandı ve esir alındı. Bu kayıplar Çeçenistan'daki iki savaştan daha fazla.

Ukrayna'nın verileriyle uyuşuyor
Ukrayna İçişleri Bakanlığı bu sabah yerel saatle 06.00 itibariyle Ukrayna ordusunun ülke genelinde 3 bin 500'den fazla Rus askerini öldürdüğünü, 200'den fazla Rus askerini esir aldığını, 14 savaş uçağını ve 8 helikopteri düşürdüğü açıklandı. AA'da yer alan son dakika haberine göre Bakanlık çatışmaların devam ettiğini belirterek 102 Rus tankı ve 536 zırhlı askeri aracı imha ettiklerini ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak yaptığı açıklamada, 15 topçu ve 'Buk' füze sisteminin de kullanılamaz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

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