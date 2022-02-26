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Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea kulübünü bıraktığını açıkladı!

Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea kulübünü bıraktığını açıkladı!

Chelsea, Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlarını en yakından hisseden kulüp oldu. İngiliz ekibinin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü bıraktığını açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından bir süredir İngiliz hükümeti tarafından baskı altına alınan Roman Abramovich, kulüp yönetimini Chelsea Vakfı'na bıraktı. Rus milyarder yaptığı açıklamada, "Chelsea'nin 20 yıllık sahibi olduğum süreç boyunca her zaman başarılı olmamızı sağlamak ve geleceğimizi inşa etme rolünü üstlenmeye çalıştım. Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım ve bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu sebeple Chelsea'nin yönetimini Chelsea FC'nin hayır kurumunun mütevelli heyetine devrediyorum" dedi.

İngiltere'ye girişi yasaklandı
Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Roman Abramovich'e bir daha İngiltere'ye giriş izni verilmeyeceği belirtilmişti. 2018'de İngiliz 1. Kademe yatırımcı vizesi de iptal olan Rus milyarderin bir daha İngiltere'ye turist olarak girmesinin bile söz konusu olmayacağını İngiliz yetkilileri doğrulamıştı.

Abramovich, Putin'i destekliyor
Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra Abramovich, Boris Yeltsin ve Vladimir Putin'i desteklemişti. Daha sonra ise başa geçen Putin, siyasete girmemeleri için bazı Rus oligarkların düzenlerini yok ederek kendisine yakın olan isimlerin arkasında durdu. Abramovich ise bu isimler arasında yer alıyordu.

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