BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  DÜNYA

Joe Biden: Rusya'ya karşı elimizdeki seçenekler, Üçüncü Dünya Savaşı ya da yaptırımlar

Joe Biden: Rusya'ya karşı elimizdeki seçenekler, Üçüncü Dünya Savaşı ya da yaptırımlar

ABD Başkanı Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

Abone ol

Biden, Brian Tyler Cohen'in Youtube kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var, ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." dedi.

Biden, kimsenin Rusya'ya karşı uyguladıkları ekonomik ve siyasi yaptırımların aniden sonuç vermesini beklemediğini, bu yaptırımların etkilerinin uzun vadede görüleceğini kaydetti.

Rusya'nın amacının NATO'yu bölmek olduğunu ancak bunu başaramadığını belirten Biden, "NATO'nun bir arada durması bir yana, Finlandiya ve İsveç konusunda olanlara bakın. Putin, istediklerinin tam tersi şeylerin yaşanmasına yol açıyor." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'ya bir darbe de YouTube'dan geldi
Rusya'ya bir darbe de YouTube'dan geldi
Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea kulübünü bıraktığını açıkladı!
Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea kulübünü bıraktığını açıkladı!
Almanya, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek
Almanya, Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek
ABD'de Ukrayna anketi: Trump başkan olsa Putin saldıramazdı
ABD'de Ukrayna anketi: Trump başkan olsa Putin saldıramazdı
Rusya devlet haber ajansı büyük zaiyatı yayımladı! Hemen sildi
Rusya devlet haber ajansı büyük zaiyatı yayımladı! Hemen sildi
Beşiktaş, Sivas deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı
Beşiktaş, Sivas deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı
Rus basını duyurdu! İşte Putin'in saldırıları bitireceği tarih
Rus basını duyurdu! İşte Putin'in saldırıları bitireceği tarih
Türkiye 26 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 26 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
ABD'den Ukrayna'ya devasa askeri yardım! Tanksavarlar, hafif silahlar, cephaneler
ABD'den Ukrayna'ya devasa askeri yardım! Tanksavarlar, hafif silahlar, cephaneler
Beşiktaş'ta Vida şoku! Kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'ta Vida şoku! Kadrodan çıkarıldı