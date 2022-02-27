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Putin'i çıldırtacak adımlar! NATO ilk kez görevlendirdi

Putin'i çıldırtacak adımlar! NATO ilk kez görevlendirdi

Rusya Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı olduğunu resmen açıklasa da imzalar toplandı ve Finlandiya konuyu parlamentoya getirmeye hazırlanıyor. NATO ilk kez Mukabele Kuvveti'ni kullanma kararı aldı. Putin NATO'yu engellemek isterken birliğin yeniden canlanmasına yardımcı olmuş oldu.

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NATO’nun yaklaşık 40 bin askerlik yüksek hazırlıklı birliklerden oluşan Mukabele Kuvveti, caydırıcılık ve savunma rolü çerçevesinde ilk kez görevlendirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birliğin ilk kez Doğu Avrupa’ya konuşlandırılacağını açıkladı. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters ise “Bu, tarihi bir andır ve ittifak, caydırıcılık ve savunma rolü içinde ilk kez bu yüksek hazırlıklı kuvvetleri görevlendirmiştir” açıklaması yaptı.

NATO’nun ilk defa toplu savunma kapsamında harekete geçirdiği Mukabele Kuvveti, krizlere hızlı karşılık verme imkanına sahip çok uluslu güç olarak biliniyor.

NATO üyelerinin ardı ardına Moskova’ya karşı tutum alması da dikkat çekti. “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmişti ama şimdi canlandı” yorumları yapılıyor.

Finlandiya NATO üyeliği için adımı attı

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği için vatandaşların imzaladığı tasarı 50 bin imza barajını geçti. NATO üyeliği tasarısının Finlandiya Parlamentosu'na sunulacağı belirtildi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Finlandiya'da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın 'Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır" demişti.

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