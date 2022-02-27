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Rusya'nın yanında Ukrayna'da savaşan Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan açıklama: Şoke olduk

Rusya'nın yanında Ukrayna'da savaşan Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan açıklama: Şoke olduk

Rusya'ya destek için Ukrayna'da askeri harekatlara katılan Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov, “Ukraynalıların bu kadar silahının olması karşısında şoke olduk.” dedi.

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Rusya'nın sınırları içerisindeki Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkanı Ramazan Kadirov, Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi ve Ukraynalıları hükümeti devirmeye çağırdı.

Yayınladığı videoda Kadirov, Çeçen birliklerinin şimdiye kadar hiçbir kayıp vermediğini ve Rus kuvvetlerinin başkent Kiev de dahil olmak üzere büyük Ukrayna şehirlerini kolayca ele geçirebileceğini, ancak görevlerinin can kaybını önlemek olduğunu söyledi.

"Askeri tesisi ele geçirdik" iddiası
Kadirov, Çeçen birliklerin şu ana kadar Ukrayna’ya ait bir askeri tesisi ele geçirdiğini ve hiçbir kayıp verilmediğini söyledi.

"Her koşulda onun emirlerini yerine getireceğiz"
“Şu dakika itibarıyla tek bir zayiatımız veya yaralımız yok” diyen Kadirov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna saldırısının doğru olduğunu ve her koşulda onun emirlerini yerine getireceklerini” kaydetti.

Kadirov ayrıca, "Ukraynalıların bu kadar silahının olması karşısında şoke olduk. Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerine yer verdi.

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