Aliya İzetbegoviç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son sözünü anlattı! Erdoğan gözyaşlarıyla ayrılmış

Bosna Hersek halkının bağımsızlığı için savaşan ve ilk cumhurbaşkanı olan Aliya İzetbegoviç'in vefatından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ziyaretinde sözlerini özel koruması anlattı.

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Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in özel koruması Nurudin İmamovic, Bosna Hersek'in 2003'te yaşamını yitiren ilk Cumhurbaşkanı'nın o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ile son görüşmelerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez 1996'nın sonlarında, Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Barış Anlaşması’nın imzalanmasından sonra tanıma fırsatı bulduğunu belirten İmamovic, "Erdoğan'ı resmi ziyaret için geldiği Saraybosna'da gezdirme şerefine nail oldum." dedi.

İmamovic, 1996'daki bu ziyaretten yaklaşık 20 yıl sonra Erdoğan'ın başbakan olarak Bosna'yı ziyaret ettiğini belirterek ziyaret sırasında hastane tedavi gören Aliya İzetbegoviç'in yanına gittiğini anımsattı.

Sana ileri mevkilere geleceğini söylemiştim... İzetbegoviç'in kendisini hastanede ziyaret eden Erdoğan'a "Evladım Tayyip, sana çok daha ileri mevkilere geleceğini söylemiştim. Hatırlıyor musun? İstanbul'da belediye başkanıydın. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanısın." dediğini aktardı.

"Aliya daha fazla yaşamayacağını söyledi ve Bosna'yı Erdoğan'a emanet etti"

İmamovic, böyle anlattı:

"Aliya daha fazla yaşamayacağını söyledi ve Bosna'yı Erdoğan'a emanet etti. Bu sözlerin ardından Erdoğan, gözyaşları içerisinde hastane odasından ayrıldı ve uçağına gitti. Bu, Aliya'ya hastanede yapılan son ziyaretti. Ertesi akşam vefat etti."



Aliya İzetbegoviç'in Erdoğan'ı oğlu, Erdoğan'ın da Aliya'yı ağabeyi, babası gibi gördüğünü söyleyen İmamovic, "Türkiye bizim dostumuz. Bize çok yardımları dokunuyor. Hem savaş zamanı hem de savaştan sonra destekleri bizden eksik olmadı." diye konuştu.

Aliya İzetbegoviç kimdir?

"Bilge Kral" olarak tanınan ve Bosna Savaşı'nı bitiren Dayton Antlaşması'nı Bosna halkı adına imzalayan Aliya İzetbegoviç, Bosna-Hersek'in kuzeybatısındaki Bosanski Şamats şehrinde 1925'te dünyaya geldi.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan İzetbegoviç, sağlık sorunları nedeniyle 2000 yılında Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden istifa etti, partisinin 2001'deki kongresinde de genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Cenazesine farklı ülkelerden 150 binden fazla kişinin katıldığı Boşnak lider, vefatından önce "şehitlerin arasında mütevazi bir mezara defnedilmek istediğini" vasiyet etmesi üzerine Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ne gömüldü.

Fikir adamı kişiliğiyle de tanınan Aliya, ardında "Doğu ve Batı Arasında İslam", "İslam Deklarasyonu", "Özgürlüğe Kaçışım", "Tarihe Tanıklığım" ve "Köle Olmayacağız" gibi eserler bıraktı.