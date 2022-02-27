BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  GÜNCEL

Türkiye 'savaş' kelimesini ilk kez kullandı Reuters 'boğazlar' için yorumladı!

Türkiye 'savaş' kelimesini ilk kez kullandı Reuters 'boğazlar' için yorumladı!

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonlar için Türkiye'nin diplomatik dilde 'savaş' kelimesini kullanmasını Reuters, Boğazlar konusuna işaret olarak yorumladı.

Abone ol

Reuters, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Rusya’nın Ukrayna işgali hakkında “savaş” ifadesini kullanmasına dikkati çekerek “Boğazları kapatılmasının önünü açabilecek söylem değişikliği” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter’dan yaptığı açıklamalarda “Bölgemizde bir savaşa daha şahit oluyoruz” yazmıştı.

Reuters, Ankara’nın Batı bağlılıkları ve Moskova’yla yakın ilişkileri arasında bir denge arayışında, Rusya’nın saldırılarının “kabul edilemez” olduğunu söylese de bugüne kadar “savaş” ifadesini kullanmadığına dikkat çekti.

Kiev, Türkiye’den Rus savaş gemilerinin Karadeniz’den geçmesini engellemesini istemişti.

Reuters, Kalın ve Altun’un “savaş” ifadesinin “Boğazların Rus savaş gemilerine kapatılmasının önünü açabilecek bir söylem değişikliği” olduğunun yazdı.

Türkiye savaşta değilse, askeri gemiler barış dönemindeki şartlarla boğazları geçebiliyor. Türkiye savaştaysa ya da savaş tehdidi hissediyorsa savaş gemisi ve askeri yardım gemilerinin geçişini engelleme hakkına da sahip

ÖNCEKİ HABERLER
Kandilde kılınacak nafile namazı 12 rekat nasıl kılınacak nasıl niyet edilir?
Kandilde kılınacak nafile namazı 12 rekat nasıl kılınacak nasıl niyet edilir?
Rusya Ukrayna müzakeresinde Zelenskiy'den son dakika şaşırtan karar!
Rusya Ukrayna müzakeresinde Zelenskiy'den son dakika şaşırtan karar!
Adetliyken Fatiha okunur mu regl olan kadın hangi duaları okuyabilir?
Adetliyken Fatiha okunur mu regl olan kadın hangi duaları okuyabilir?
ASELSAN teknolojisi denizaltılarla derin denizlere iniyor kritik aşama tamamlandı
ASELSAN teknolojisi denizaltılarla derin denizlere iniyor kritik aşama tamamlandı
Canan öğretmen 28 Şubat sürecinde 'tayinlerle' istifaya zorlandı
Canan öğretmen 28 Şubat sürecinde 'tayinlerle' istifaya zorlandı
Emine Erdoğan'dan Ukrayna'daki şiddet için çağrı
Emine Erdoğan'dan Ukrayna'daki şiddet için çağrı
Putin'e bir yaptırım da Judo Federasyonu'ndan
Putin'e bir yaptırım da Judo Federasyonu'ndan
Galatasaray'ın gençleri 5-0'lık Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı
Galatasaray'ın gençleri 5-0'lık Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı
Anadol, 55 yıl önce Türkiye yollarına çıktı
Anadol, 55 yıl önce Türkiye yollarına çıktı
Almanya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor
Almanya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor