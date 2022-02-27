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Putin'e bir yaptırım da Judo Federasyonu'ndan

Putin'e bir yaptırım da Judo Federasyonu'ndan

Vladimir Putin'in Uluslararası Judo Federasyonu'ndaki onursal başkanlık ve büyükelçilik sıfatları askıya alındı.

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Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlık ve büyükelçilik sıfatlarını askıya aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, judoda kara kuşak sahibi.

Karar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle son günlerde açıklanan bir dizi spor "yaptırımından" biri.

Eylül ayında Soçi'de yapılması planlanan Formula 1 Grand Prix'si iptal edildi.

Hafta başında da, 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin St Petersburg yerine Paris'te oynanacağı açıklanmıştı.

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