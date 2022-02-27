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FOX TV ekranlarında 'Ekrem İmamoğlu Papa Francis ile görüşecek' şaşkınlığı

Fox TV sunucusu Doğan Şentürk'ün, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Papa Francis'le görüşeceğini açıklaması sonrası stüdyodaki diğer gazetecilerin mimikleri dikkat çekti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son zamanlarda yurt içinde yabancı büyükelçiler ve yurt dışında bazı batılı ülkelerin politikacılarıyla yaptığı görüşmeler gündem oldu.

İmamoğlu bu kez, Hristiyan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile yapacağı görüşme öncesi dikkat çekti.

Fox TV'de Doğan Şentürk'ün sunduğu 'Orta Sayfa' programında İmamoğlu'nun İtalya'da Akdeniz kentleri belediye başkanları ile yaptığı görüşmeler ele alındı.

Doğan Şentürk'ün üzerine basarak, İmamoğlu'nun Papa Francis ile görüşeceğini söylemesi, stüdyodaki gazetecileri adeta şaşırttı. Gazeteciler bu açıklamayla birlikte bir süre şaşkın bir halde birbirlerine baktılar.

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