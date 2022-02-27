Pençe Yıldırım'da silah kazası: Halil İbrahim Çete şehit düştü

Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Uzm. Çvş. Halil İbrahim Çete şehit olduğu açıklandı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde silah kazası sonucunda bir uzman çavuş şehit oldu.

MSB böyle duyurdu: "Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesindeki bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Uzm. Çvş. Halil İbrahim Çete şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Hatay'a şehit ateşi düştü

Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki baba ocağına ateş düştü. Bekar olduğu öğrenilen 27 yaşındaki şehidin Antakya Aksaray Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Cahide Çete'ye şehadet haberini askeri yetkililer verdi.



Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.