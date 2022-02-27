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Uzman isim Nedret Ersanel'den Ukrayna Rusya görüşmesine ilişkin çarpıcı iddia

Uzman isim Nedret Ersanel'den Ukrayna Rusya görüşmesine ilişkin çarpıcı iddia

Dış politika yazarı Nedret Ersanel, Rusya ile Ukrayna'nın önceki gün masaya oturmaya çok yakın olduğunu ancak ABD'nin araya girerek engellediğini söyleyerek, "Masaya otursalardı Ukrayna Rusya'ya kaymış olacaktı" dedi.

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Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde. Çatışmalar ve bombardımanlar tüm hızıyla sürerken, çarpıcı bir değerlendirme dış politika yazarı Nedret Ersanel'den geldi.

Habertürk ekranlarında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini yorumlayan Ersanel, tarafların anlaşmanın eşiğinden nasıl son anda döndüğünü anlattı:

"Uluslararası hukuk açısından haklı bir Ukrayna ve Batı var, siyaseten haklı bir Rusya var. Bu iki çatının birisinin arkasında siyasi ekonomik ve askeri güç daha seyrelmiş halde duruyor. Rusya'nın arkasında diplomatik iradesi olan dediğini yerine getirme daha muktedir olduğunu görebiliyoruz.

Ulusal güvenlik yorumu yapmayı çok darlaştıran bir sürece girdik. Saat başı değişen bir şey bu. Dünün önemi o işte. Dün az daha öğleden sonra çözülüyor gibiydi.

Zelenski dün açıklama yaptı. 'Ben Rusya ile konuşmaya hazırım.' Bunlar dakikalar içinde oldu. Sonra Kremlin açıklama yaptı 'üst seviyede görüşmeye hazırız.'

ABD müdahale ederek görüşmeyi kestirdi
Rusya Kiev'e girmeden bu işi bitirme arzusunda. Biliyoruz ki Rusya sivil yerleşkelerde vahşileşebiliyor.  Bu yüzden daraltarak buradan masa çıkarmak arzusundalar idi. 

Deniyor ki bunu bozan Rusya 'Minsk' demiş Zelenski kabul etmemiş. Hayır öyle değil. Kiev'le Moskova arasında çok ciddi görüşmeler oldu. İyi ilerlendi bir aşamaya geldi. O aşamada ABD'nin müdahalesini görüyoruz bunu kestirdiler. 

Kiev Batı tarafından hazırlandı
Çünkü Kiev'in bütün savaşın en hazırlık olduğu şehir. Kiev Batı tarafından hazırlandı.

Alman istihbarat başkanı son anda kurtarıldı
Dış basında saygın şekilde haberleştirildiği metaryel var. Mesela Almanya BND'nin başkanı operasyonla kurtarıldı. Yeni olaylar bunlar. 

Batı istihbarat ordularının orada olduğunu biliyorduk. Ama anlaşıldığı kadarıyla Kiev bu açıdan tuzaklanmış. Rusya bunu görüyor. Sokak sokak çatışmalara girmek istemiyorlar. Çirkinlik şuna geldi.

"Masaya otursalardı Ukrayna Rusya'ya kaymış olacaktı"
Anlaşma bozulmasaydı dün masaya otursalardı bitecekti. Ama o zaman şöyle bir durum ortaya çıkacaktı. Ukrayna Rusya'ya kaymış olacaktı.

Görüntüde başma bir lider olabilir, Zelenski olabilir farketmez. Ama her halükarda 'ben her iki tarafa da eşitim. NATO'ya üye olma meselesi şu an ortadan kalkmıştır.' şeklinde görüş olacaktı. 

2019 seçimlerinde Zelenski'nin asıl vaadi şuydu: Batı'dan aldığı güçle Rusya ile ilişkileri eskisi gibi güzel yapmak. 

Zelenski'yi milliyetçiler rehin aldı
Esasen kendini Rusya ile kendini uzak hissetmeyen Ukrayna halkı içinde ciddi oy aldı.  İkinci grup milliyetçiler grubu. Milliyetçiler, Zelenksi'yi rehin aldılar. Gerçek bu nitelik değil nicelik meselesi. Parlementoda bakanlıklarda Zelenski'ye yakın yerlerde radikal milliyetçiler vardı. Bunlar 2013 renkli devrimlerinde CIA ile işbirliği yaptılar. Bu yüzden Ruslar onlar çok kızgın. "

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