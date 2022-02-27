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Üsküdar’da ağaca çarpan otomobil yan yattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Üsküdar’da ağaca çarpan otomobil yan yattı

Üsküdar’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında bulunan ağaca çarparak yan yattı. Devrilen otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıkan ve kazanın etkisiyle şoka giren kadın sürücü, uzun süre gözyaşı döktü.

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Kaza, Üsküdar Çengelköy Şekip Ayhan Özışık Caddesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, 34 HB 9321 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı.

Otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak yan yattı. Kazada hafif yaralanan kadın sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, kaza yapan sürücüyü teselli ederek su verdi.

Kazanın etkisinden çıkamayan sürücü, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü sedyeyle ambulansa alarak kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Kazaya karışan araç olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza anında yolda kimsenin olmaması muhtemel bir felaketi önledi.

Otomobilin devirdiği ağaç elektrikli testere ile kesilerek yoldan kaldırıldı.
Kazayı gören Serkan Eroğlu isimli bir vatandaş, "Araç buradan geliyordu. Önünde başka bir araç vardı. Ne oldu anlamadım, bir anda yalpalamaya başladı. Kaldırıma çıktı ağaca çarpınca araç yan yattı. Sonra bir arkadaş geldi. Şoförü çıkardı kontağı kapattı" dedi.

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