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Google ve Youtube Rus medyasının para kazanmasını engelleyecek

Google ve Youtube Rus medyasının para kazanmasını engelleyecek

Google, Rus devlet medyasının reklamlarla içerikten para kazanma özelliğini tüm platformlarında engelleyeceğini duyurdu. YouTube da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus devlet medyasının reklam yayımlaması ve para kazanmasını askıya aldı.

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Ukrayna operasyonu nedeniyle Batı dünyasından Rusya'ya peşpeşe mali yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Google, Rusya devleti bağlantılı yayın organlarının para kazanmasını engelleme kararı aldı.

Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasının reklamlarla içerikten para kazanma özelliğini tüm platformlarında engelleyeceklerini duyurdu. Aciman 'olağanüstü durum' sebebiyle, Russia Today kanalının yanı sıra Rus devleti tarafından finanse edilen tüm yayın kuruluşlarının, YouTube'a reklam vermek de dahil olmak üzere Google hizmetlerinde reklam yayınlayamayacağını açıkladı. Aciman, "Yeni gelişmeleri aktif olarak izliyoruz ve gerekirse ek adımlar atacağız" dedi.

Facebook'u bünyesinde barındıran Meta grubu da cuma günü, Rusya devlet medyasının platform üzerinden gelir elde etmesini engellemişti. 

YouTube da askıya aldı
YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus devlet medyasının reklam yayımlaması ve para kazanmasını askıya aldı.

YouTube Sözcüsü Farshad Shadloo, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki olarak atılan adımları açıkladı.

Shadloo, Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'da, aralarında Russia Today'in (RT) de olduğu Rus devlet medyasına ait birçok kanalın reklam yayımlaması ve para kazanmasının askıya alındığını ifade etti.

YouTube'da söz konusu kanalların önerilmesinin de sınırlandığını belirten Shadloo, Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda Ukrayna'da bu kanallara erişimin engellendiğini kaydetti.

Bu arada bir YouTube yetkilisi, son günlerde "eş güdümlü aldatıcı uygulamalara" karşı kurallar gibi platformun politikalarını ihlal eden yüzlerce kanalı kapattığını ve binlerce videoyu kaldırdığını duyurdu.

Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasına ait birçok kanalın Google'ın reklam hizmetleri vasıtasıyla reklam yayımlaması ve para kazanmasına ara verildiğini açıkladı.

Aciman, gelişmelerin bilfiil izlendiği ve ihtiyaç halinde gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

- Twitter, Rusya ve Ukrayna'da reklamları askıya aldı
Diğer yandan, Twitter Safety hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rusya'da reklamların geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu adımın kamu güvenliği bilgilerinin görünürlüğünü sağlamak ve reklamların bu bilgilerin önemini azaltmaması için atıldığı belirtildi.

Facebook da Rusya devlet medyasının reklam yayımlamasına ve para kazanmasına yasak getirmişti.

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