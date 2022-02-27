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Karadeniz'de Rus tehdidi! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Karadeniz kararı!

Karadeniz'de Rus tehdidi! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Karadeniz kararı!

Karadeniz'deki Rus ve Ukrayna limanlarını ziyaret eden Türk gemileri için güvenlik seviyeleri iki gün önce seviye 2"ye çıkarılmıştı. Bugün alınan kararla seviye en üst olarak ilan edildi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması...

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Karadeniz'de Türk gemileri için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin en yüksek düzeye çıkarıldığı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada "Karadeniz'deki Ukrayna ve Rus limanlarını ziyaret eden Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan seviye 3'e yükseltilmiştir." dedi.

ISPS kod ne işe yarar?

ISPS code nedir? Deniz Güvenlik Komitesi (MSC) tarafından, denizde ya da deniz yoluyla gelebilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik yeni kuralların belirlenmesi ile gemi ve liman tesislerinin güvenliği için yeni tedbirleri içeren, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kod'u (ISPS CODE) oluşturulmuştur

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