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Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alınıyor sınav başvuru tarihi belli oldu

Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alınıyor sınav başvuru tarihi belli oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yıl Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alınacağını açıkladı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart’ta başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" dedi.

Adalet Bakanlığı, adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapacak. Personel alımına ilişkin ilanların 1 Mart tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

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