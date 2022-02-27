Adetli kadın kandilde ne yapmalı hayız olan nasıl ibadet etmeli?

Adetli kadınlar kandil gecelerinde nasıl ibadet edebilirler, Kur'an okuyup namaz kılabilirler mi? Hayızlı kadınların en önemli sıkıntısı bu dönemdeki ibadetleri. Kandilde regli olan kadın namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kur'an okuyamaz deniyor. Peki adetli kadın Miraç kandilinde nasıl ibadet edebilir?

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İbadetlerle, dua ve namazla geçirilmesi önerilen Miraç kandilinde adetli (regl) olan kadınlar nasıl ibadet edebilirler, namaz kılıp Kur'an okuyabilirler mi? Normal zamanlarda adetli kadınların namaz kılması caiz değildir. Peki kandil gecesinde bunun bir istisnası var mı?

İslam alemlerine göre, kadınların adet dönemleri eğer kandil gibi kıymetli günlere denk gelirse o mümin ve müslüman kadınların kalblerindeki niyetlerine göre sevap verilir. Adetli kadınlar kandil günlerinde Kur'an okuyup, namaz kılamazlar. Ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Adetli kadınlar Regaip kandilinde şunları yapabilir: - Kur’an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir. - Her çeşit zikir ve dua yapabilir. - Sadaka verebilir. - İlim öğrenebilir.

Adetli olan kadınlar Hadis-i şerfleri gereğince, o hayırlı günleri ve geceleri ibadetle geçirmek niyetinde idiyseler, şüphesiz ki, o mübarek ve güzel günlerin ve gecelerin rahmet ve bereketlerinden nasiplerini hem de eksiksiz olarak alacaklardır. Çünkü kadınların bu halleri, ellerinde olmayan bir özür kabilinden olduğu ve kendi istekleriyle olmadığı için mahrum olmalarını gerektirmez. Niyet, söz ve amelden hayırlıdır; çünkü söz ve amele gösteriş karışabilir, fakat niyete hiçbir şey karışamaz.

Adetliyken regl döneminde namaz kılınır mı: Adet (regl) olan bir kadının, namaz kılması ve Kur'an okuması haram deniliyor. Buna delil olarak da Peygamber Efendimizin hayızlı (adetli), lohusa ve cünüb kişilerin Kur’an okuması ile ilgili şu hadisi gösteriliyor: “Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan bir şey okuyamaz." (Tirmizi, Taharet,) Hz. Ali (ra) de şöyle demiştir: “Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur’an okumadan bir şey alıkoymazdı.”

Bu hadislerden hareketle İslam âlimlerinin çoğunluğu, hayızlı (adetli) kadının Kur’an okuyamayacağı gibi Kur'an âyetlerini de yazamayacağını belirtmişlerdir.

Adetliyken Fatiha okunur mu: Fatiha dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur’an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Mesela felak, nas, ihlas gibi dualar.

Regli olan zikir ve tesbih çekebilir mi: Adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi, dua etmesi isabetli bir davranış olur.

Adet olan kadınların veya cünüplerin, Kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygambere salât ve selâm getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur. Hayız ve nifaslı hâlde olanlar, Kur'an-ı Kerîm'i okuyamamakla beraber, onu dinleyebilirler.

Kur'ân-ı Kerîm'in kendisinde ne âdetin süresinden, ne de âdetli iken Kur'ân okunamayacağından, namaz kılınamayacağından, oruç tutulamayacağından söz edilir. Hayd tıpkı idrar tutamamak gibi bir özürdür. Özürlü erkek ibâdetten mu‘âf tutulmaz, sadece her vakit için abdest alıp ibâdetini yapar.

Bir kadın, Allah'ın Elçisine gelip düzensiz âdet gördüğünü, bu durumda namaz kılıp kılamayacağını sormuş, Allah'ın Elçisi ona: "O gerçek âdet değildir, yıkan ve namazını kıl!" demiştir (Müslim, Hayd: b. 14, h. 62-64). Bu kadın, her vakitte yıkanıp namazını kılarmış. Âdetin düzenli olup olmamasıyla akan kanın niteliği değişmez. Hepsi de adet kanıdır. Adetten kesilen kadından kan gelmez.

Tek yasak cinsel ilişki: Kur'ân, âdetli kadının neyi yapamayacağını söylüyor: O da cinsel ilişkidir. Kadına eziyet vereceği için erkeklere, bu durumdaki kadınla ilişkiye girmemeleri emredilmiştir. Maksat kadına eziyet vermemek, bir de o durumda kadına karşı bir soğukluk duygusu oluşma olasılığını önlemektir.

Bunun dışında regl (âdet) hali, normal bir özür durumudur. Nasıl cünüp kimse su ile yıkanamadığı takdirde teyemmüm ederek namaz kılıyorsa özürlü kimse, özrü devam ede ede ibâdetini yapabiliyorsa âdetli kadın da her namaz için abdest alarak namazını kılar. Regl hali, kadını sarstığı için o durumda kadın, kendisini güçsüz hissediyorsa orucunu yiyip sonra kaza eder. Ama güçlü hissediyorsa oruç tutması daha iyidir.

Süleyman Ateş'in aksine İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise kadınların özel günlerinde namaz, oruç, Kur'an gibi ibadetlere yaklaşamayacağını söylüyor.