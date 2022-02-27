Arda Güler için görüşmeler başladı

Fenerbahçe’nin iç transferde önceliği 17 yaşına giren Arda Güler’in sözleşmesini uzatmak. Yönetim genç orta saha oyuncusuyla 5 yılık bir sözleşme imzalamak isterken, Arda Güler’in ailesiyle görüşmelere başladı.

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Arda ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak ve bu anlaşma 18 yaşına girdiğinde devreye girecek.

Öte yandan Sarı-lacivertli yönetim, Ferdi Kadıoğlu ile de sözleşme süresi ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaştı. Fenerbahçe, 4 yıllığına anlaştığı bildirilen oyuncunun menajeriyle son detayları görüşerek transfere noktaya koyacak.

Bu arada Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi’nin dün çekilen MR’ında sağ ayağında kanama ve 2. derece zorlanma saptandığı açıklandı.