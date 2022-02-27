HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Arda Güler için görüşmeler başladı
Fenerbahçe’nin iç transferde önceliği 17 yaşına giren Arda Güler’in sözleşmesini uzatmak. Yönetim genç orta saha oyuncusuyla 5 yılık bir sözleşme imzalamak isterken, Arda Güler’in ailesiyle görüşmelere başladı.Abone ol
Arda ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak ve bu anlaşma 18 yaşına girdiğinde devreye girecek.
Öte yandan Sarı-lacivertli yönetim, Ferdi Kadıoğlu ile de sözleşme süresi ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaştı. Fenerbahçe, 4 yıllığına anlaştığı bildirilen oyuncunun menajeriyle son detayları görüşerek transfere noktaya koyacak.
Bu arada Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi’nin dün çekilen MR’ında sağ ayağında kanama ve 2. derece zorlanma saptandığı açıklandı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler 4 yıl önce ilk röportajında bakın neler söylemiş?