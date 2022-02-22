Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler 4 yıl önce ilk röportajında bakın neler söylemiş?
Fenerbahçe'nin umut vaat eden 17 yaşına bile girmemiş futbolcu Arda Güler, ilk 11 başladığı Hatayspor maçında adından söz etirdi. Herkesin merak ettiği genç yetenek ile Anadolu Ajansı'nın Arda'nın 13 yaşındayken röportaj yaptığı ortaya çıktı.
Profesyonel futbol takımlarının altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin "ikibuçukluk" diye tabir ettiği top toplayıcılıktan gelen Arda Güler, genç yaşta Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de adından söz ettirmeye başladı.
Gençlerbirliği Futbol Okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda Güler, haber-fotoğraf çalışmasında Anadolu Ajansı muhabirlerine ilk röportajını verdi. Top toplayıcı olarak yer aldığı A takım maçlarında yaşadığı heyecanı ve hedeflerini anlatan Arda Güler, futbolcu olmaya dair heyecanından bahsetti.
Karşılaşmalarda topu hızla futbolcuya verip asist yaparak bazen taraftarın kahramanı olan, bazen mağlup durumdaki deplasmana gelen oyuncu tarafından "gecikme" fırçası yiyen "ikibuçukluklar" için, "golü ikibuçukluk attı", "asistin yarısı o ikibuçukluğa yazılmalı", "sahada aynı anda iki top olmasının baş sorumluları" şeklinde yorumlar ve "Herkes top toplayıcı çocuğu konuşuyor", "Maçın adamı top toplayıcı çocuk." başlıklı haberler yapılır.
"İkibuçukluk" tabirinin kullanılmasına ilişkin ise "Aldıkları 2,5 liralık yevmiye" nedeniyle diyen var, "Spor Toto yazan eşofman giyiyorlardı, Spor Toto şans oyununun da kolonu 2,5 liraydı" ifadesini kullanan ya da "Maçlarda sahaya atılan 2,5 liraları topladıkları için" yakıştırmaları yapanlar mevcut.