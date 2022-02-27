BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  DÜNYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus askerlerine teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus askerlerine teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da 'kahramanca' görevini yerine getiren Rus askerlerine teşekkür etti.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da 'kahramanca' görevini yerine getiren Rus askerlerine teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın özel kuvvetlerine teşekkür etti.

Kremlin'in internet sitesinde paylaşılan videoda, Putin, Ukrayna'da "askeri görevlerini kahramanca yerine getiriyorlar" diyerek Rus askerlerine teşekkür etti.

Diğer yandan Rus güçleri Ukrayna'da petrol ve gaz tesislerine saldırdı. Yetkililer saldırıların Ukrayna'da büyük patlamalara yol açtığını söyledi.

ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırladı

İlgili Haberler
Rusya Avrupa'ya gazı kesiyor mu? Gazprom'dan açıklama Uzman isim Nedret Ersanel'den Ukrayna Rusya görüşmesine ilişkin çarpıcı iddia Rusya'nın yanında Ukrayna'da savaşan Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan açıklama: Şoke olduk
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukrayna'ya karşı Putin'i destekleyen Çeçen lider Kadirov'un Prada botlarının fiyatı... Ramazan Kadirov kimdir
Foto Galeri Ukrayna'ya karşı Putin'i destekleyen Çeçen lider Kadirov'un Prada botlarının fiyatı... Ramazan Kadirov kimdir Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adetli kadın kandilde ne yapmalı hayız olan nasıl ibadet etmeli?
Adetli kadın kandilde ne yapmalı hayız olan nasıl ibadet etmeli?
Pençe Yıldırım'da silah kazası: Halil İbrahim Çete şehit düştü
Pençe Yıldırım'da silah kazası: Halil İbrahim Çete şehit düştü
Cihat Yaycı'dan bomba analiz: Ruslar ve Amerikalılar anlaştı! Ukrayna çoktan gitmiştir
Cihat Yaycı'dan bomba analiz: Ruslar ve Amerikalılar anlaştı! Ukrayna çoktan gitmiştir
Cavaliers'ın Wizards galibiyetine Cedi Osman'dan 19 sayılık katkı
Cavaliers'ın Wizards galibiyetine Cedi Osman'dan 19 sayılık katkı
Rusya Avrupa'ya gazı kesiyor mu? Gazprom'dan açıklama
Rusya Avrupa'ya gazı kesiyor mu? Gazprom'dan açıklama
Korkunç saldırılan yaralı kurtulan genç: Kızların çığlığını duydum ama silah sesini duymadım
Korkunç saldırılan yaralı kurtulan genç: Kızların çığlığını duydum ama silah sesini duymadım
Ukrayna Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye teşekkür: Türk insanı inanılmazsın!
Ukrayna Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye teşekkür: Türk insanı inanılmazsın!
Uzman isim Nedret Ersanel'den Ukrayna Rusya görüşmesine ilişkin çarpıcı iddia
Uzman isim Nedret Ersanel'den Ukrayna Rusya görüşmesine ilişkin çarpıcı iddia
Alışverişte indirim yalanları son buluyor 1 Mart sonrası zorunlu olacak
Alışverişte indirim yalanları son buluyor 1 Mart sonrası zorunlu olacak
Galatasaray Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)