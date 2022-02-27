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Galatasaray'ın gençleri 5-0'lık Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı

Galatasaray'ın gençleri 5-0'lık Fenerbahçe galibiyetini döner yiyerek kutladı

Galatasaray U17 Takımı, Elit U17 Ligi 16. haftasında 5-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi galibiyetini yapılan yemek organizasyonunda kutladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Elit U17 Ligi’nde oynadığı 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 37 puanla lider olan Galatasaray, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 5-0 mağlup etti.

Derbi galibiyetini Etiler’de bulunan Dönerci Serkan Usta’ya giderek kutlayan yönetim, teknik kadro ve futbolcular, gelecek haftalar için moral depoladı

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