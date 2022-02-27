BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ukrayna'da bekleyişlerini sürdüren Türk tır şoförleri yaşadıklarını anlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna'da bekleyişlerini sürdüren Türk tır şoförleri yaşadıklarını anlattı

Ukrayna'nın Odessa kentinde otoparkta bekleyen Türk tır şoförleri, bölgeden güvenli bir şekilde çıkmayı bekliyor.

Abone ol

Tır şoförü Murat Semiz, telefon aracılığıyla AA muhabirine, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Odessa Limanı'na yaklaşık bir kilometre uzaklıkta tır park alanında beklediklerini, firma ve aileleriyle sürekli irtibatta olduklarını söyledi.

Odessa'da ciddi sorunlar yaşandığını belirten Semiz, "Buradaki bekleyişimiz, stres altında devam ediyor. Gece 3-4'e kadar ayaktayız. Arabaların içerisinde bekliyoruz. Arada tank, tüfek sesleri geliyor. Yemek ve para konusunda sıkıntımız yok." dedi.

Dışişleri Bakanlığının en kısa sürede bu konuyu çözeceğine inandığını vurgulayan Semiz, evine ulaşacağı günü beklediğini dile getirdi.

Semiz, "Moldova almadığı için Romanya'ya giriş yapamıyoruz. 4 gündür buradayız. Odessa Limanı'ndan kereste yükledim. Kocaeli Gebze'ye götürecektik. Allah yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Tır şoförü Osman Gürakar ise Türkiye'den ilk geldiklerinde askeri konvoylarla karşılaştıklarını anlatarak, "Odessa'ya asker ve polis girişleri kapattı. Odessa'ya ilk geldiğimizde de girişimiz zor oldu. Buradan çıkacağımız günü bekliyoruz. Can güvenliğimiz yok, bekliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan tır şoförleri, cep telefonuyla bölgeden çektikleri görüntüleri de paylaştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Avrupa'da 3 ay ömür biçilen hasta Türkiye'ye geldi tek ameliyatla şifa buldu
Foto Galeri Avrupa'da 3 ay ömür biçilen hasta Türkiye'ye geldi tek ameliyatla şifa buldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna Rusya savaşında dördüncü gün! Rus askerleri demoralize oldu! Harkov'a girildi
Ukrayna Rusya savaşında dördüncü gün! Rus askerleri demoralize oldu! Harkov'a girildi
FOX TV ekranlarında 'Ekrem İmamoğlu Papa Francis ile görüşecek' şaşkınlığı
FOX TV ekranlarında 'Ekrem İmamoğlu Papa Francis ile görüşecek' şaşkınlığı
Bugün kandil resimli Miraç Kandili mesajları yeni ayetli-dualı kutlama sözleri
Bugün kandil resimli Miraç Kandili mesajları yeni ayetli-dualı kutlama sözleri
Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek  Dünyanın ilk kalite standardı belgesi Bursa’dan
Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek  Dünyanın ilk kalite standardı belgesi Bursa’dan
Adetli kadın kandilde ne yapmalı hayız olan nasıl ibadet etmeli?
Adetli kadın kandilde ne yapmalı hayız olan nasıl ibadet etmeli?
Pençe Yıldırım'da silah kazası: Halil İbrahim Çete şehit düştü
Pençe Yıldırım'da silah kazası: Halil İbrahim Çete şehit düştü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı
Cihat Yaycı'dan bomba analiz: Ruslar ve Amerikalılar anlaştı! Ukrayna çoktan gitmiştir
Cihat Yaycı'dan bomba analiz: Ruslar ve Amerikalılar anlaştı! Ukrayna çoktan gitmiştir
Cavaliers'ın Wizards galibiyetine Cedi Osman'dan 19 sayılık katkı
Cavaliers'ın Wizards galibiyetine Cedi Osman'dan 19 sayılık katkı
Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alınıyor sınav başvuru tarihi belli oldu
Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alınıyor sınav başvuru tarihi belli oldu