Avrupa'da 3 ay ömür biçilen hasta Türkiye'ye geldi tek ameliyatla şifa buldu

Benim için hiçbir ümit kalmamıştı: Avrupa ve Türkiye'de çeşitli doktorlara gittiğini ancak doktorların ameliyat için ümit vermemesi üzerine İzmir'deki Oncolive Kliniği'ne geldiğini anlatan Mariata Carlo, Türkiye'ye geldiğinde Prof. Dr. Ünal Aydın ve ekibi tarafından oldukça sıcak karşılandığını ve tedavi sürecinde ne yapılması gerektiğinin madde madde anlatıldığını söyledi. Carlo, "Benim için hiçbir ümit kalmamıştı. Hastalığım dolayısıyla bana 3 aydan kısa bir ömür biçilmişti. İnternet üzerinden Ünal Aydın ile tanışma fırsatı bulduk. Kendisi bize bir hediye gibi oldu. Burada ameliyat oldum ve şimdi sağlığıma kavuştum. Çok mutlu bir şekilde Arnavutluk'a döndük. Kendisi Müslüman bir doktordu ve ben de her şeyden önce Arnavutluk'ta Müslüman bir ailenin ferdiyim. Bu sebepten dolayı da Aydın tarafından tedavi edilmem bana kendimi iyi hissettirdi" dedi.