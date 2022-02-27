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Emine Erdoğan'dan Ukrayna'daki şiddet için çağrı

Emine Erdoğan'dan Ukrayna'daki şiddet için çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin, “Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Uluslararası toplumu barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir. Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır. Unutmayalım savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk fark etmeksizin, hangi milletten olursa olsun mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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