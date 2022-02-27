Rusya Ukrayna müzakeresinde Zelenskiy'den son dakika şaşırtan karar!

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgal harekatında müzakere görüşmeleri için açıklamalar peş peşe geliyor. Taraflar birbirlerinin iddialarını yalanlayan açıklamalar yapıyordu. Rus heyeti görüşme için Belarus'a ulaşmış 15.00'e kadar süre verilmiş ancak Zelenskiy kabul etmemişti. Son dakika açıklamasında Zelenskiy karar değiştirdi.

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Rusya ve Ukrayna arasında sıcak çatışmanın yanı sıra adeta diploma savaşı da yaşanıyor. Müzakereler için Putin görüşmenin Rusya'nın tarafını tutan Belarus'tan yapılmasını istemişti. Zelenskiy ise İstanbul'un da aralarında bulunduğu başka adresleri sıraladı. Rusya'nın 15.00'e kadar verdiği süre doldu. Zelenski ilk önce kabul etmediklerini duyurmuştu ancak Rus medyasından gelen son açıklamaya göre Ukrayna heyeti Belarus'a gitme kararı aldı.

Bu sabah Kremlin Sözcüsü Peskov Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada "Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı" denilmişti.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz da Rus heyetinin Ukrayna ile görüşmek üzere Belarus'un Gomel şehrine geldiğini doğrulayarak, “Evet, bu bilgiyi onaylıyoruz. Belarus, görüşmeler için gerekli her şeyi hazırladı, tüm protokol, lojistik ve diğer konuların eksiksiz olarak çözülmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Süre doldu Putin'den açıklama geldi Rusya'nın Belarus'ta görüşme için 15.00'e kadar verdiği süre doldu. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'yı fırsatı boşa harcamakla suçladı.

Zelenski şartlarını böyle sunmuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy şunları söylemişti:

Ruslar, sivillerimizi ve altyapımızı bombaladı. Çok zor bir gece geçirdik. Belarus'un kısa süre önce herkesin gördüğü gibi yeniden iyi, barışçıl ve güvenli olmasını içtenlikle diliyorum. Şu an doğru seçimi yapmanız hayatınızın ana seçimidir.

Rusya Ukrayna’ya Belarus üzerinden saldırmasaydı Minsk’te görüşmeler mümkün olabilirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, "Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler. Biz barış istiyoruz. Biz savaşı bitirmek istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü bunların hepsini teklif ettik" dedi.

Rusya, Belarus'taki müzakere için Ukrayna'ya süre verdi Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna tarafına Belarus'taki müzakereler için saat 15.00’e kadar süre tanıdıklarını ve olumsuz yanıt almaları durumunda yaşananların sorumlusu olarak Ukrayna’nın görüleceğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında müzakere tartışması sürüyor. Rusya müzakereler için Belarus'u işaret ederken, Ukrayna ise tarafsız ülkeler olarak Türkiye, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya'yı önerdi. Müzakere için yaşanan anlaşmazlıktan sonra Rusya’dan açıklama geldi Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, “Sakin bir şekilde şunu öneriyoruz, saat 15.00’e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel’deki müzakereler için yanıtını bekliyoruz. Teyitten sonra hemen oraya geçip müzakereci arkadaşlarımızla buluşacağız. Barıştan yanayız. Müzakerenin reddedilmesi durumunda dökülen kanın tüm sorumluluğu Ukrayna tarafında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Aliyev'den teklif

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya ile müzakereleri organize etmeyi teklif ettiğini söyledi.