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Rusya'yı protesto eden Tornike Shengelia CSKA Moskova'dan ayrıldı

Rusya'yı protesto eden Tornike Shengelia CSKA Moskova'dan ayrıldı

CSKA Moskova forması giyen Tornike Shengelia'nın Rusya'yı protesto etmek için kontratını feshettiği iddia edildi.

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Gürcü basketbolcu Tornike Shengelia'nın CSKA Moskova'dana ayrıldığı belirtildi.

Gürcistan'dan yayın yapan Commersant'ta yer alan haberde, Shengelia'nın Rusya'yı protesto etmek için kontratını feshettiği ve artık CSKA Moskova forması giymek istemediği ifade edildi.

Baskonia'da geçirdiği altı yılın ardından CSKA Moskova'ya transfer olan Shengelia, 2020'de 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu sezon EuroLeague'de CSKA Moskova formasıyla 15 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 12.7 sayı, 4.7 ribaunt ve 2.5 asist ortalamaları yakaladı.

Shengelia, 2012 NBA Draftı'nda Philadelphia 76ers tarafından seçilmiş, ligde Brooklyn Nets ve Chicago Bulls formalarını giymişti.

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