Alanyaspor darmadağın etti! Konyaspor zirveden uzaklaşıyor

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından 43 puanla 7. sırada yer bulan Alanyaspor, 28. haftada Kayserispor deplasmanına gidecek. Lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde 49 puanla 2. sırada kalan Konyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

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11. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin sağ kanttan kullandığı korner atışında uzaklaştırılmak istenen topu Bytyqi kontrol etti. Bu oyuncunun soldan ortaladığı topu müsait durumdaki Abdülkerim Bardakcı kafayla filelere gönderdi: 0-1

26. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Novais'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Candeias'ın gelişine kaleye çektiği şut Adil Demirbağ'ın müdahalesine karşın ağlarla buluştu: 1-1

28. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ceza sahasına ortaladığı topu ön direkte Rahmanovic kafayla filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan orta öncesi faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

33. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza yayı önünden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

38. Alanyaspor penaltı atışıyla farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortasında Candeias ile kafaya çıkan Skubic'in topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diedhiou takımını 3-1 öne geçirdi.

43. dakikada Alanyaspor dördüncü golü buldu. Alanyaspor'un hızlı atağında Candeias'ın gönderdiği uzun pasta topu kontrol eden Novais öne çıkan kaleci Sehic'in üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1

50. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan Guilherme ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Ahmed Hassan kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

66. dakikada Konyaspor'un yedek kulübesinden kaleci Eray Birniçan itirazları sonucu kırmızı kart gördü.

86. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun rakip takım oyunculardan sıyrılarak, kaleyi sol çaprazdan gören yerde çektiği şutta top filelerle buluştu: 5-1

Karşılaşmayı 5-1'lik skorla Alanyaspor kazandı.

Alanyaspor: 5 - 1 :Konyaspor

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Özgür Ertem

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Novais (Dk. 74 Fer), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 62 Efkan Bekiroğlu), Candeias (Dk. 74 Borja), Diedhiou (Dk. 62 Eduardo - Dk. 82 Oğuz Aydın)

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ (Dk. 73 Musa Çağıran), Guilherme, Rahmanovic (Dk. 62 Michalak), Mpoku (Dk. 46 Çekiçi), Amilton (Dk. 46 Cikalleshi), Soner Dikmen (Dk. 73 Oğulcan Ülgün), Bytyqi, Ahmed Hassan

Goller: Dk. 11 Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 26 Adil Demirbağ (KK), Dk. 33 Umut Güneş, Dk. 38 Diedhiou (P), Dk. 42 Novais, Dk. 86 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Eray Birniçan (yedek) (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Novais (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 37 Skubic, Dk. 38 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 59 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)