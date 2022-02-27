Türk TIR'cılar Ukrayna’da mahsur kaldı: Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz

UKRAYNA'da mahsur kalan yaklaşık 100 Türk TIR şoförü uzanacak yardım elini bekliyor. Yiyeceklerin azaldığını ve herhangi bir yerden yardım alamadıklarını belirten TIR şoförü Murat Dikmen, "Bizim burada birkaç günlük yiyecek ekmeğimiz kaldı. Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz. 100 taneye yakın TIR var, korkudan şoförler aşağı inemiyor" dedi.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyon devam ediyor. Odessa'nın Licoski Vinissa Limanında mahsur kalan yaklaşık 100 Türk TIR şoförü ise kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Yaklaşık 5 gündür limanda mahsur kaldıklarını belirten şoförlerin yiyecekleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'ye bir an önce dönmek istediklerini belirten şoförler çoğu kez korkudan tırlardan bile dışarı çıkamıyor. Ailelerin onları çok merak ettiklerini söyleyen şoförler gelecek yardım ya da izleyecekleri yol için bir bilgi istiyor.

"Bizi buradan kurtarın"

Bir an önce Türkiye'ye dönmek istediğini belirten şoför Kadir Kaçan, "Ukrayna'da mahsur kaldık. 5 gündür buradayız. Yiyecek içecek sıkıntısı çekiyoruz. Denizden, havadan, karadan gelemiyoruz. Burada mahsur kaldık. 5 gün öncesine kadar markete gidebiliyorduk ama halk da silahlandı. Yağmalamalar başladı. Marketlere çıkamaz olduk. Durumumuz gerçekten zor. Bize birileri ulaşsın. Ölelim mi burada? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim geldiğimiz gemi 5 gün oldu hala burada. Gemide geri gelemiyor. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bizi buradan kurtarın, ülkemize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"Birkaç günlük yiyecek ekmeğimiz kaldı"

Yiyeceklerinin kısa süre içerisinde biteceğini söyleyen TIR şoförü Murat Dikmen, "Birkaç günlük yiyecek ekmeğimiz kaldı. Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz. 100 taneye yakın TIR var, korkudan şoförler aşağı inemiyor. 3 tane Türkiye'ye çalışan gemi var burada. Hiç kimse bize bir bilgi vermiyor. Burada biz reziliz. Bizim ailemiz var. Herkes meraktan ölecek. Bize yardım edin. Evraklarımızı vermiyorlar, bizi buradan dışarı çıkarmıyorlar. En azından bize bir bilgi verin" ifadelerini kullandı.