Hatayspor'dan Yeni Malatyaspor'a farklı tarife!

Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından 42 puanla 8. sırada yer bulan Hatayspor, 28. haftada Gaziantep FK deplasmanına gidecek. 17 puanla ligin dibine demirleyen Yeni Malatyaspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Abone ol

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Sadık Baş'ın ortasında kale önünde topu göğsüyle indiren El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Benzia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

34. dakikada Hatayspor skoru 3-0'a taşıdı. Yeni Malatyaspor savunmasının geri pasında topu kapan Sadık Baş'ın kale önüne gönderdiği meşin yuvarlağı El Kaabi kontrol etti. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

69. dakikada Karim Hafez'in ceza sahası dışından sert şutunda ceza sahası ön çizgisinde topun Kamil Ahmet Çörekçi'nin eline çarptığı gerekçesi ile maçın hakemi Çağdaş Altay serbest vuruşu işaret etti. Ancak VAR uyarısı sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 70. dakikada penaltı atışını kullanan Dicko farkı 2'ye indirdi: 3-1

80. dakikada Yeni Malatyaspor atağında savunma arkasına atılan pasla kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2

84. dakikada Hatayspor dördüncü golü buldu. Sağ kanattan Lobjanidze ile gelişen Hatayspor atağında ceza sahası içine yapılan yerden ortada kaleciyi de geçen top El Kaabi'nin önünde kaldı. El Kaabi topu boş kaleye göndererek karşılaşmadaki 3'ncü golünü attı: 4-2

88. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahasına topla birlikte giren El Kaabi'nin pasında arka direkte topla buluşan Saint-Louis'in vuruşunda top ağlara gitti: 5-2

Mücadele ev sahibi ekibin 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor: 5 - 2 :Yeni Malatyaspor

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Çağdaş Altay, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey (Dk. 90 Eren Fansa), Falette, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro (Dk.67 Boudjemaa), Benzia (Dk. 67 Saint-Louis), Sadık Baş (Dk. 81 Selimcan Temel), El Kaabi, Diouf (Dk. 81 Lobjanidze)

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir (Dk. 46 Ahmet Eyüp Türkaslan), Campi, Haddadi, Buğra Çağıran (Dk. 88 Donsah), Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Mert Miraç Altıntaş), Ndong (Dk. 46 Haqi Osman), Zeffane, Azubuike, Barış Başdaş, Karim Hafez, Dicko

Goller: Dk. 21, 34 ve 84 El Kaabi, Dk. 25 Benzia, Dk. 88 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor), Dk. 70 (P) ve Dk. 80 Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 68 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)