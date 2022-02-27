BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  EKONOMİ

Rusya'da SWIFT paniği başladı! Ödemeleri erkenden istediler

Rusya'da SWIFT paniği başladı! Ödemeleri erkenden istediler

UKRAYNA'ya başlattığı saldırılar ile dünyanın hedefi haline gelen Rusya'ya karşı en önemli yaptırım adımı atılmak üzere. Rusya, SWIFT sisteminden çıkarılabilir. Ülkede bulunan kurumlar da söz konusu ihtimalin ortaya çıkmasının ardından müşterilerinden alacakları ödemeleri erkenden istemeye başladı. Rus halkı banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. ATM'lerde yoğunluk nedeniyle para kalmadığı, bu yüzden bazı kişilerin para çekemediği öğrenildi.

Abone ol

RUSYA tarafından Ukrayna'ya karşı başlatılan saldırılar devam ederken yaptırım adımları da arka arkaya gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere, Rus ekonomisini derinden etkileyecek adımları atmaya başladı. Bunlar arasında en önemlisi ise SWIFT sistemi.

Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği ifadesinin kısaltması olan SWIFT, aynı zamanda İngilizce'de 'hızlı, süratli, çabuk' gibi anlamlara geliyor. Temelde bankaların hızlı ve güvenli sınır ötesi ödemeler için kullandığı bir mesajlaşma sistemi olan SWIFT, uluslararası ticaretin akışını kolaylaştıran en önemli yapılardan biri. Rusya bu sistemin dışında bırakılırsa ekonomik faaliyetlerinin ciddi oranda etkilenmesi bekleniyor.

Oteller erken ödeme istedi

SWIFT kararının açıklanmasının ardından bazı oteller de müşterilerinden erken ödeme almak için harekete geçti. NBC News'in Moskova'da bulunan muhabiri Raf Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konakladığı otelin hesabı erken kapatmak istediğini söyledi. Sanchez, otelin bu adımı kredi kartlarının çalışıp çalışmayacağından emin olmadıkları için attığını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz İmren kaç yaşında aslen nereli Seren Serengil ile evliliği
Cengiz İmren kaç yaşında aslen nereli Seren Serengil ile evliliği
Vatandaş ucuza kullanacak! Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
Vatandaş ucuza kullanacak! Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
Miraç Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri? Sırasıyla hangi esmalar okunur
Miraç Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri? Sırasıyla hangi esmalar okunur
Alanyaspor darmadağın etti! Konyaspor zirveden uzaklaşıyor
Alanyaspor darmadağın etti! Konyaspor zirveden uzaklaşıyor
Miraç Kandili namazı nasıl kılınır 12 rekatlık özel namaz duası
Miraç Kandili namazı nasıl kılınır 12 rekatlık özel namaz duası
Galatasaray Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
Doğal gaz fiyatları tavan yaptı! Türkiye'yi etkileyecek mi?
Doğal gaz fiyatları tavan yaptı! Türkiye'yi etkileyecek mi?
Müzakere için anlaşıldı! Ukrayna'dan Rusya'ya nükleer rest: Bu bir zaferdir
Müzakere için anlaşıldı! Ukrayna'dan Rusya'ya nükleer rest: Bu bir zaferdir
Bursa'da 520 yıllık gelenek! Dünyanın ilk kalite standardı belgesi Bursa'dan
Bursa'da 520 yıllık gelenek! Dünyanın ilk kalite standardı belgesi Bursa'dan
Bakan Çavuşoğlu 'Bu bir savaş' hali dedi 19'uncu maddeyi işaret etti
Bakan Çavuşoğlu 'Bu bir savaş' hali dedi 19'uncu maddeyi işaret etti