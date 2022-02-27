Rusya'da SWIFT paniği başladı! Ödemeleri erkenden istediler

UKRAYNA'ya başlattığı saldırılar ile dünyanın hedefi haline gelen Rusya'ya karşı en önemli yaptırım adımı atılmak üzere. Rusya, SWIFT sisteminden çıkarılabilir. Ülkede bulunan kurumlar da söz konusu ihtimalin ortaya çıkmasının ardından müşterilerinden alacakları ödemeleri erkenden istemeye başladı. Rus halkı banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. ATM'lerde yoğunluk nedeniyle para kalmadığı, bu yüzden bazı kişilerin para çekemediği öğrenildi.

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RUSYA tarafından Ukrayna'ya karşı başlatılan saldırılar devam ederken yaptırım adımları da arka arkaya gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere, Rus ekonomisini derinden etkileyecek adımları atmaya başladı. Bunlar arasında en önemlisi ise SWIFT sistemi.

Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği ifadesinin kısaltması olan SWIFT, aynı zamanda İngilizce'de 'hızlı, süratli, çabuk' gibi anlamlara geliyor. Temelde bankaların hızlı ve güvenli sınır ötesi ödemeler için kullandığı bir mesajlaşma sistemi olan SWIFT, uluslararası ticaretin akışını kolaylaştıran en önemli yapılardan biri. Rusya bu sistemin dışında bırakılırsa ekonomik faaliyetlerinin ciddi oranda etkilenmesi bekleniyor.