Sinan Zorbey eşi kimdir, çocuğu var mı? Sinan Zorbey aslen nereli

Bu akşam İbo Show'un konuklarından biri de Sinan Zorbey olacak. 45 yaşında olan Sinan Zorbey arabesk müziğin sevilen isimlerindendir. Ciğerin Yansın şarkısı ile tanınan Sinan Zorbey evli mi, eşi ve çocukları var mı? Sinan Zorbey aslen nereli?

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İbo Show'un konuklarından biri de bu akşam Sinan Zorbey olacak. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan Sinan Zorbey Ciğerin Yansın şarkısı ile tanındı. 44 yaşında olan Sinan Zorbey, albümünün ilk klibini ise manken Emine Ün’le birlikte ‘‘Bırakma Beni’’ adlı şarkıya çekti. Peki kimdir Sinan Zorney, kaç yaşında, aslen nereli? Sinan Zorbey evli mi?

Sinan Zorbey 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Sinan Zorbey 1999 yılında Zoruma Gider albümünü çıkardı. Albüm içinde Dayanamam, Bırakma Beni, Mutlu Değilim ve Ciğerin Yansın gibi şarkılar vardı. Bırakma Beni şarkısının klipinde ünlü manken Emine Ün yer aldı. Ayrıca Sinan Zorbey Youtube kanalında seslendirdiği cover parçaları paylaşmaktadır.

Arabesk müziğin yeni prensi olarak tanıtılan Sinan Zorbey, ‘‘Zoruma Gider’’ adlı ilk albümünü 20 yıl önce piyasaya çıkardı. İlk kez A Takımı programında müzikseverlere seslenen Zorbey’in albümünde ‘‘Dayanamam’’, ‘‘Bırakma Beni’’, ‘‘Mutlu Değilim’’, ‘‘Ciğerin Yansın’’ gibi şarkılar yer alıyor. Yolun çok başında olduğunu belirten Zorbey’in albümünün yapımcılığını Cengiz Kurdoğlu üstleniyor. Genç şarkıcı, albümünün ilk klibini ise manken Emine Ün’le birlikte ‘‘Bırakma Beni’’ adlı şarkıya çekti.