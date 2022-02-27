Kandil duaları Miraç gecesi peygamberimizin dilek duası

Miraç Kandili Kadir Gecesi kadar özel ve önemli bir gece olduğu için bu kıymetli gecede edilecek dualar reddolunmaz. Miraç gecesini haliyle dualarla ve ibadetlerle geçirmek gerekir.

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Miraç Kandili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göklere yaptığı ilahi yolculuk itibariyle önemlidir. Bu yolculuktan dönüşte ümmetine 5 vakit namazı getirmiştir. Haliyle bu gecede edilecek dualar ve kılınacak namazı sayısız sevap vardır. Miraç Kandili gecesi özel vakitlerden biridir. Bu kandil gecesinde okunacak dualar kabul olur, dilekler reddolunmaz.

Miraç gecesi peygamberimiz dilek duası

Duaların kabul olduğu özel vakitler vardır. Miraç Kandili de o vakitlerden ve o kıymetli gecelerden biridir. Bu gecede edilecek dualar reddolunmaz. Peki dileklerinizin kabulü için nasıl dua etmelisiniz? Aşağıda vereceğimiz duayı Peygamberimiz gözleri kör olan birinin isteği üzerine söylemiştir. O kişi Hazreti Muhammed'e gelip 'Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın' deyince ona abdest alıp aşağıdaki duayı etmesini söylemiştir.

-“Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!”

Tırmizi'nin aktardığına göre bu duayı okuyanlar dileklerine ve isteklerine kavuşmuşlardır.

Miraç kandilinde okunacak dualar

Bu özel gecede yüreğinizden geldiği gibi dua edebileceğiniz gibi aşağıdaki şu duayı da okuyabilirsiniz;

“Ya Rabbi! Kulluk borcu olarak ve sırf ilâhî rızanı kazanmak niyeti ile bugüne kadar yapabildiğimiz ibadet ve taatlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi! Cümlemizi rahmetine gark eyle. Afv ü mağfiretine nail eyle. Cemalinle ve Firdevs Cennetinle müşerref eyle. Cehennemden uzak eyle. Dünya ve Ahiretimizi mamur eyle. İslâm’ı ve Müslümanları aziz ve mansur eyle. Amin! Ya Rabbe’l-alemin ve ya erhame’r-rahimin.”