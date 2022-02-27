BIST 1.952
DOLAR 13,80
EURO 15,63
ALTIN 838,71
HABER /  DÜNYA

AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar! Belarus için de harekete geçildi

AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar! Belarus için de harekete geçildi

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıklarken Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildirdi. AB Komisyonu Başkanı, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

Abone ol

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB hava sahasını Rusya'nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak" dedi.

"Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız" ifadesini kullanan Ursula von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını ifade etti. Von der Leyen, "Artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı ayrıca AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıklarken Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 27 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 27 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Sinan Zorbey eşi kimdir, çocuğu var mı? Sinan Zorbey aslen nereli
Sinan Zorbey eşi kimdir, çocuğu var mı? Sinan Zorbey aslen nereli
Kandil duaları Miraç gecesi peygamberimizin dilek duası
Kandil duaları Miraç gecesi peygamberimizin dilek duası
Galatasaray konuk ettiği Rizespor'u 4-2 mağlup etti
Galatasaray konuk ettiği Rizespor'u 4-2 mağlup etti
Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakar oyları için çalışıyor: Ben de 28 Şubat mağduruyum
Kemal Kılıçdaroğlu muhafazakar oyları için çalışıyor: Ben de 28 Şubat mağduruyum
Sinan Zorbey kimdir aslen nereli kaç yaşında? Sinan Zorbey şarkıları
Sinan Zorbey kimdir aslen nereli kaç yaşında? Sinan Zorbey şarkıları
Türk TIR'cılar Ukrayna’da mahsur kaldı: Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz
Türk TIR'cılar Ukrayna’da mahsur kaldı: Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz
Ümit Yaşar evli mi çocukları kaç tane? Ümit Yaşar eşi ve çocukları kimdir?
Ümit Yaşar evli mi çocukları kaç tane? Ümit Yaşar eşi ve çocukları kimdir?
Hacet namazı nasıl kılınır 4 rekatlık hacet namazı kılınışı Diyanet
Hacet namazı nasıl kılınır 4 rekatlık hacet namazı kılınışı Diyanet
İngiltere'den korkutan iddia: Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz yıllarca sürebilir
İngiltere'den korkutan iddia: Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz yıllarca sürebilir