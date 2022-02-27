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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Rusları izole edebiliriz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Rusları izole edebiliriz

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Ukrayna'ya yönelik saldırısından dolayı Rusya'yı BM'den izole edebileceklerini ve Rusya'ya baskı uygulamak için ellerindeki tüm araçları kullandıklarını açıkladı.

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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Rusları BM'den izole edebiliriz. BM'nin özel kuruluşlarından izole edebiliriz, onlar da bu izolasyonu hisseder" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya baskı uygulamak için ellerinde birçok aracın bulunduğunu ve bunların hepsini kullandıklarını belirten Thomas-Greenfield, "BM Güvenlik Konseyi yeni bir toplantı yapacak. Bu toplantıda BM Genel Kurulunun acil toplanması kararı alacağız. Genel kurul toplantısının pazartesi günü yapılması bekleniyor" diye konuştu.

Thomas-Greenfield, çarşamba gününe kadar Rusya'nın veto edemeyeceği bir BM Genel Kurulunun onaylanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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