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Dünyanın en büyük uçağıydı! Rus saldırılarında yok edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dünyanın en büyük uçağıydı! Rus saldırılarında yok edildi

UKRAYNA üretimi olan ve dünyanın en büyük kargo uçağı olarak kabul edilen az sayıdaki Antonov An-225 tipindeki 'Mriya' isimli kargo uçaklarından birinin Rusya tarafından bombalanarak kullanılamaz hale geldiği duyuruldu.

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RUSYA'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor. Saldırıların Gostomel şehrinde de şiddetini artırmasının ardından Rus birlikleri Ukrayna üretimi olan dünyanın en büyük kargo uçaklarından birini de bombaladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aktif olarak kullanılan ve tonlarca malzeme taşıyabilen Antonov An-225 tipindeki 'Mriya' isimli devasa kargo uçaklarından biri Gostomel şehrindeki askeri hangarların birinde Rus bombardımanı altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Bombalama haberinin doğrulanmasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında uçağın fotoğrafını paylaşarak, "Bu gördüğünüz dünyanın en büyük uçağıydı. Mriya yani Ukrayna dilinde rüya demek. Rusya bizim Mriya'mızı yok etmiş olabilir ancak güçlü, özgür, demokratik bir Avrupa devleti olma hayalimizi asla yıkamayacak. Galip gelen biz olacağız" ifadelerini kullandı.

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