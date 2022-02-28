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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Türkiye Ukrayna'da ne yapacak? Elektrik faturalarında indirim

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Türkiye Ukrayna'da ne yapacak? Elektrik faturalarında indirim

RUSYA-Ukrayna savaşı 5. gününe girerken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak. Montrö Boğazlar Sözleşmesi de masada...

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde. Rusya'nın saldırısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısının ana gündem maddesi olacak. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

Boğazlar Rus gemilerine kapatılacak mı?
Toplantıda Rusya’nın saldırıya son vermesi için başta arabuluculuk olmak üzere atılabilecek çeşitli adımlar konuşulacak. Her iki ülkeyle yürütülen diplomatik ilişkiler, savaş bölgesindeki Türklerin durumu ve askeri müdahalenin Türkiye’ye etkileri de bugün masaya yatırılacak. Türkiye'nin Montrö Anlaşması uyarınca Rusya gemilerini Boğazlar’dan geçirip geçirmeme kararının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Elektrik fiyatlarında yeni düzenleme
Kabine’nin ikinci önemli konusu, 1 Mart’tan itibaren elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi olacak. Son kabine toplantısında 150 kilovatsaatlik indirimli tarife limiti 210 kilovatsaate çıkarılırken, 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlara yapılacak yeni düzenlemenin bugün açıklanması bekleniyor.

Canlı yayında açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son toplantının ardından yaptığı açıklamada “Kurumlarımız 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarifeyle ilgili vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilme yapacaktır” demişti. Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla halka canlı yayında duyuracak.

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