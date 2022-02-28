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Bolu'da genç kadın tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı

Bolu'da genç kadın tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı

BOLU'da, tartıştığı sevgilisi C.A.’yı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan N.G. isimli kadın gözaltına alındı.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Tabaklar mahallesi İkizler sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi N.G. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. mutfaktan aldığı bıçağı C.A.’nın sırtına sapladı. C.A., kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Sevgilisi yoğun bakıma kaldırıldı
Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. N.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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