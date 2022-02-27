Türkiye'nin hamlesi masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi Ukrayna gündemiyle topluyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündemi Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Türkiye'nin yakın takibinde. Bu çerçevede toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.